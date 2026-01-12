Скидки
Ватанабэ — о Ферстаппене: люди ассоциируют его с «Хондой», как в своё время Сенну

Ватанабэ — о Ферстаппене: люди ассоциируют его с «Хондой», как в своё время Сенну
Комментарии

Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ сравнил популярность пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Японии с культовым статусом Айртона Сенны и поблагодарил гонщика за совместную работу. Партнёрство «Ред Булл» и «Хонды» завершилось по итогам сезона-2025.

«Макс невероятно популярен в Японии. Люди теперь ассоциируют его с «Хондой», как в своё время Сенну. Он многое значит для нашей компании. Его отношение и доверие к нашим инженерам всегда были мотивирующими. Макс навсегда останется в наших сердцах. С одной стороны, мы с нетерпением ждём начала новых приключений, но, конечно, это также немного грустный момент», — приводит слова Ватанабэ издание Motorsport Week.

За время сотрудничества с «Хондой» Ферстаппен выиграл четыре чемпионских титула, а «Ред Булл» — два Кубка конструкторов. С 2026 года японский производитель будет поставлять силовые установки для «Астон Мартин», а «Ред Булл» начнёт работать с «Фордом».

Комментарии
