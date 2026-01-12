Скидки
В «Альпин» считают переход на моторы «Мерседеса» в Ф-1 лёгким процессом

В «Альпин» считают переход на моторы «Мерседеса» в Ф-1 лёгким процессом
Комментарии

Гоночный директор «Альпин» Дэйв Гринвуд заявил, что переход с моторов «Рено» на силовые установки «Мерседеса» с сезона-2026 не создаст серьёзных сложностей. Это решение было принято под руководством исполнительного советника команды Флавио Бриаторе.

«В конечном счёте разница, вероятно, больше в самой архитектуре мотора, которая меняется. Что касается работы с людьми — для нас это довольно обычный процесс. Специалисты по силовым установкам хотят делать то же самое и вовлечены в одни и те же процессы в любой компании. Другие лица, но, честно говоря, я думаю, это довольно легко», — приводит слова Гринвуда издание Motorsport Week.

В 2025 году «Альпин» завершила сезон на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав 22 очка, все из которых принёс Пьер Гасли. Отказ от статуса производителя двигателей и переход на клиентские агрегаты «Мерседеса» позволят команде сократить бюджет примерно на $ 100 млн и перенаправить ресурсы на другие разработки.

