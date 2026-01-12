После восьмого этапа «Дакара» Бенавидес возглавил общий зачёт мотоциклов, сместив Сандерса

Завершается восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке вновь одержал 30-летний аргентинский мотогонщик Лусиано Бенавидес из «КТМ». Второй результат также у представителя «КТМ» — 31-летнего австралийца Дэниела Сандерса. 34-летний американец Рики Брабек («Хонда») — третий.
«Дакар»-2026, мотоциклы. Восьмой этап:
1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 4:26:39.
2. Дэниел Сандерс («КТМ») +4:50.
3. Рики Брабек («Хонда») +5:02.
4. Тоша Шарейна («Хонда») +9:47.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +11:56.
«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после восьмого этапа:
1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 33:18:50.
2. Дэниел Сандерс («КТМ») +00:10.
3. Рики Брабек («Хонда») +4:47.
4. Тоша Шарейна («Хонда») +20:13.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +41:06.