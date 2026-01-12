Хаджар поделился забавной историей со своего первого подиума в Формуле-1

Француз Исак Хаджар дал первое интервью в качестве пилота команды «Ред Булл», в котором поделился забавной историей, что случилась с ним после Гран-при Нидерландов в сезоне-2025.

«Я помню, как был в комнате ожидания с Максом [Ферстаппеном] и Оскаром [Пиастри]. Они были к этому готовы. У них были тренеры с полотенцами, чтобы они могли переодеться, а я посмотрел на своего тренера Гарри и спросил: «Ты принёс мне полотенце?» А он: «Нет, конечно нет».

У них были совершенно новые комбинезоны, потому что после подиума от тебя воняет. У них были специальные полотенца, которыми они оборачивались, чтобы переодеться, не раздеваясь полностью. Я был поражён. Потом я поднялся на подиум в своём потном комбинезоне, а на пресс-конференции эти ребята приятно пахли. Они были как новые, а я думал: «Это нечестно», — сказал Хаджар в подкасте Talking Bull.