Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» срывает график подготовки новой машины, обстановка на базе хаотичная — Autoracer

«Феррари» срывает график подготовки новой машины, обстановка на базе хаотичная — Autoracer
Комментарии

В команде «Феррари» возникла задержка в подготовке к сезону-2026, вызванная агрессивным подходом к созданию машины. Об этом сообщает издание Autoracer.

Несмотря на то что Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон уже прошли примерку сидений, а шасси официально одобрено, первый запуск двигателя нового болида до сих пор не состоялся. Некоторые источники описывают ситуацию как хаотичную, хотя ожидается, что первый запуск силовой установки на стенде должен произойти в ближайшее время.

Напомним, в минувшем году семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял шестое место в личном зачёте пилотов. Его напарник Шарль Леклер по итогам сезона финишировал пятым.

Материалы по теме
В Чехии шесть лет ловили псевдо-«Феррари» Ф-1, гонявшую по шоссе. Что грозит пилоту?
Видео
В Чехии шесть лет ловили псевдо-«Феррари» Ф-1, гонявшую по шоссе. Что грозит пилоту?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android