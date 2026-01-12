Экстрём приблизился к Аль-Аттие по итогам 8-го этапа «Дакара», Сайнс — пятый, Лёб — шестой

Завершается восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 21-летний гражданин ЮАР Сауд Вариава, представляющий команду «Тойота». Второе время показал Хенк Латеган («Тойота»). Третий — Маттиас Экстрём («Форд»).
«Дакар»-2026, внедорожники. Восьмой этап:
1. Сауд Вариава («Тойота») — 4:20:35.
2. Хенк Латеган («Тойота») +0:03.
3. Маттиас Экстрём («Форд») +0:29.
4. Сет Кинтеро («Тойота») +0:37.
5. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +1:16.
6. Карлос Сайнс («Форд») +1:29.
7. Гийом Де Мевиус («Мини») +2:00.
8. Себастьен Лёб («Дачия») +3:02.
9. Нани Рома («Форд») +3:38.
10. Брайан Барагванат («Сенчури») +3:48.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после восьмого этапа:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 32:32:06.
2. Маттиас Экстрём («Форд») +4:00.
3. Хенк Латеган («Тойота») +6:08.
4. Нани Рома («Форд») +9:37.
5. Карлос Сайнс («Форд») +10:39.
6. Себастьен Лёб («Дачия») +17:25.
7. Митч Гатри («Форд») +23:00.
8. Матьё Серрадори («Сенчури») +25:04.
9. Лукас Мораес («Дачия») +29:55.
10. Жоау Феррейра («Тойота») +35:08.