Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дакар-2026 — восьмой этап — результаты в зачёте внедорожников

Экстрём приблизился к Аль-Аттие по итогам 8-го этапа «Дакара», Сайнс — пятый, Лёб — шестой
Комментарии

Завершается восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 21-летний гражданин ЮАР Сауд Вариава, представляющий команду «Тойота». Второе время показал Хенк Латеган («Тойота»). Третий — Маттиас Экстрём («Форд»).

Дакар 2026. Этап 8, Saudi Arabia
Легковые (СУ — 481 км)
12 января 2026, понедельник. 09:00 МСК
Идёт

«Дакар»-2026, внедорожники. Восьмой этап:

1. Сауд Вариава («Тойота») — 4:20:35.
2. Хенк Латеган («Тойота») +0:03.
3. Маттиас Экстрём («Форд») +0:29.
4. Сет Кинтеро («Тойота») +0:37.
5. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +1:16.
6. Карлос Сайнс («Форд») +1:29.
7. Гийом Де Мевиус («Мини») +2:00.
8. Себастьен Лёб («Дачия») +3:02.
9. Нани Рома («Форд») +3:38.
10. Брайан Барагванат («Сенчури») +3:48.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после восьмого этапа:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 32:32:06.
2. Маттиас Экстрём («Форд») +4:00.
3. Хенк Латеган («Тойота») +6:08.
4. Нани Рома («Форд») +9:37.
5. Карлос Сайнс («Форд») +10:39.
6. Себастьен Лёб («Дачия») +17:25.
7. Митч Гатри («Форд») +23:00.
8. Матьё Серрадори («Сенчури») +25:04.
9. Лукас Мораес («Дачия») +29:55.
10. Жоау Феррейра («Тойота») +35:08.

Материалы по теме
Аль-Аттия чуть не упустил лидерство на «Дакаре»! Звезду «Дачии» спасло невезение соперника
Аль-Аттия чуть не упустил лидерство на «Дакаре»! Звезду «Дачии» спасло невезение соперника
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android