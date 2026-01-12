Скидки
«Астон Мартин» может начать сезон-2026 с перевесом в 15 кг — источник

Новые болиды Формулы-1 2026 года должны стать на 30 кг легче своих предшественников, однако некоторым командам, включая «Астон Мартин», не удаётся уложиться в лимит. Об этом заявил экс-пилот и комментатор Sky Sport Маттео Бобби на своём YouTube-канале.

«Эти машины нового регламента должны быть на 30 кг легче предыдущих. Это серьёзная задача для инженеров, потому что достичь таких значений непросто. «Астон Мартин» в данный момент испытывает некоторые трудности с весом, и есть все основания полагать, что команда начнёт сезон с примерно 15 кг лишнего веса», — заявил эксперт.

Бобби провёл параллель с ситуацией «Ред Булл» в начале предыдущего регламента (2022 год), когда команда также начала сезон с перевесом, но после крупного обновления, направленного на снижение массы, доминировала. Он предположил, что первыми апдейтами новой машины «Астон Мартин», созданной под руководством Эдриана Ньюи, также могут стать решения по уменьшению веса.

