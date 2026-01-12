Скидки
«Будет мальчиком для битья». Деймон Хилл — об Исаке Хаджаре в «Ред Булл»

«Будет мальчиком для битья». Деймон Хилл — об Исаке Хаджаре в «Ред Булл»
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался о перспективах 21-летнего франко-алжирского гонщика Исака Хаджара в «Ред Булл».

«Он будет мальчиком для битья в команде, не так ли? Лучшее, что он может получить, — это похлопывание по плечу от Макса и команды со словами: «Ты сделал всё, что мог». И если он попытается доказать и быть быстрее, как ему это сделать, не нарушив баланс?» — сказал Хилл на подкасте Stay On Track.

Исак дебютировал в «Королевских гонках» в сезоне-2025 за команду «Рейсинг Буллз» после того, как стал вице-чемпионом Формулы-2 в 2024 году. В 2025-м Исак набрал 51 очко и единожды финишировал на подиуме (Гран-при Нидерландов), закончив сезон на 12-м месте в личном зачёте.

