Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дакар-2026 — восьмой этап — результаты в зачёте грузовиков

Митчел ван ден Бринк выиграл 8-й этап «Дакара». Его отрыв в зачёте грузовиков — 38+ минут
Комментарии

Завершается восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на восьмом этапе одержал лидер общего зачёта 23-летний нидерландец Митчел ван ден Бринк из команды Eurol Rallysport/MM Technology. Второе время показал 38-летний литовец Вайдотас Жала из итальянского коллектива Iveco. Третий — 36-летний чех Мартин Мацик (MM Technology).

«Дакар»-2026, грузовики. Восьмой этап:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport/MM Technology) — 5:03:42.
2. Вайдотас Жала (Iveco) +5:31.
3. Мартин Мацик (MM Technology) +21:44.
4. Герт Хузинк (Renault) +23:15.
5. Кай Хузинк (Renault) +23:34.
6. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +26:42.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после восьми этапов:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport/MM Technology) — 37:48:31.
2. Вайдотас Жала (Iveco) +38:33.
3. Мартин Мацик (MM Technology) +1:00:58.
4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +34:16.
5. Кай Хузинк (Renault) +2:33:416.

Материалы по теме
Экстрём приблизился к Аль-Аттие по итогам 8-го этапа «Дакара», Сайнс — пятый, Лёб — шестой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android