Митчел ван ден Бринк выиграл 8-й этап «Дакара». Его отрыв в зачёте грузовиков — 38+ минут

Завершается восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на восьмом этапе одержал лидер общего зачёта 23-летний нидерландец Митчел ван ден Бринк из команды Eurol Rallysport/MM Technology. Второе время показал 38-летний литовец Вайдотас Жала из итальянского коллектива Iveco. Третий — 36-летний чех Мартин Мацик (MM Technology).

«Дакар»-2026, грузовики. Восьмой этап:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport/MM Technology) — 5:03:42.

2. Вайдотас Жала (Iveco) +5:31.

3. Мартин Мацик (MM Technology) +21:44.

4. Герт Хузинк (Renault) +23:15.

5. Кай Хузинк (Renault) +23:34.

6. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +26:42.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после восьми этапов:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport/MM Technology) — 37:48:31.

2. Вайдотас Жала (Iveco) +38:33.

3. Мартин Мацик (MM Technology) +1:00:58.

4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +34:16.

5. Кай Хузинк (Renault) +2:33:416.