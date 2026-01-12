Юниор «Уильямса» получил новую роль в команде и будет выступать в WEC

24-летний французский автогонщик Виктор Мартинс, являющийся участником молодёжной академии «Уильямс», с сезона-2026 стал тестером и пилотом по развитию британского коллектива, а также будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) за «Альпин».

«Уильямс» — культовая команда с невероятной историей, и я рад быть частью проекта, который вернёт эту команду на вершину. У меня уже был опыт работы с Алексом [Албоном] и Карлосом [Сайнсом] во время гоночных уикендов, и я с нетерпением жду продолжения этой работы с командой в 2026 году. Спасибо Джеймсу Ваулзу, Свену и всем в «Уильямсу» за предоставленную возможность», — приводит слова Мартинса пресс-служба команды.

Француз присоединился к академии «Уильямса» в 2025 году, имея за плечами множество достижений, в том числе победу в Еврокубке Формулы-Рено в 2020 году, победу в Формуле-3 в 2022 году и звание лучшего новичка в сезоне Формулы-2 в 2023 году. Но за три сезона в Ф-2 так и не стал чемпионом.