Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот Формулы-Е и экс-участник академии «Ред Булл» высказался о Хельмуте Марко

Пилот Формулы-Е и экс-участник академии «Ред Булл» высказался о Хельмуте Марко
Комментарии

20-летний испанский гонщик Пепе Марти и экс-участник академии «Ред Булл», выступающий в Формуле-E за команду Cupra Kiro, рассказал о своих отношениях с бывшим советником австрийцев Хельмутом Марко.

«У меня были очень хорошие отношения с Хельмутом с тех пор, как я присоединился к молодёжной команде «Ред Булл». Очевидно, что я не смог показать тот уровень, которого от меня ждали в «Ред Булл», и они выбрали другого гонщика для участия в гонках Формулы-1. Но тем не менее у меня всегда были хорошие отношения с «Ред Булл», и Хельмут всегда мне помогал — он действительно заботился обо мне и хотел, чтобы у меня была хорошая карьера. Когда я сказал, что перехожу в Формулу-E, он ответил: «Я желаю тебе всего наилучшего».

Так что да, я ничего не имею против него. Он был великолепен и помог многим талантливым гонщикам проявить себя в мире автоспорта. Даже те, кто не попал в Формулу-1, стали профессионалами в других областях. Так что да, я ничего не имею против него. Он был великолепен и сыграл большую роль в моей карьере», — приводит слова Марти издание RacingNews365.

Материалы по теме
Буэми — о Хельмуте Марко: принимал решения, которые изменили мир автоспорта
Дебютант Ф-Е отреагировал на штраф в виде старта с последнего ряда и 4 баллов в лицензию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android