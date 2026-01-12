Пилот Формулы-Е и экс-участник академии «Ред Булл» высказался о Хельмуте Марко

20-летний испанский гонщик Пепе Марти и экс-участник академии «Ред Булл», выступающий в Формуле-E за команду Cupra Kiro, рассказал о своих отношениях с бывшим советником австрийцев Хельмутом Марко.

«У меня были очень хорошие отношения с Хельмутом с тех пор, как я присоединился к молодёжной команде «Ред Булл». Очевидно, что я не смог показать тот уровень, которого от меня ждали в «Ред Булл», и они выбрали другого гонщика для участия в гонках Формулы-1. Но тем не менее у меня всегда были хорошие отношения с «Ред Булл», и Хельмут всегда мне помогал — он действительно заботился обо мне и хотел, чтобы у меня была хорошая карьера. Когда я сказал, что перехожу в Формулу-E, он ответил: «Я желаю тебе всего наилучшего».

Так что да, я ничего не имею против него. Он был великолепен и помог многим талантливым гонщикам проявить себя в мире автоспорта. Даже те, кто не попал в Формулу-1, стали профессионалами в других областях. Так что да, я ничего не имею против него. Он был великолепен и сыграл большую роль в моей карьере», — приводит слова Марти издание RacingNews365.