Экс-юниор «Ред Булл»: Хельмут Марко воспитал одного из лучших гонщиков в истории Ф-1

20-летний испанский гонщик Пепе Марти и экс-участник академии «Ред Булл», выступающий в Формуле-E за команду Cupra Kiro, высказался о решениях бывшего советника австрийцев Хельмута Марко.

«Он принимает рискованные решения, не так ли? А риск всегда вызывает споры, но иногда споры приносят результат. В его случае он, вероятно, воспитал одного из лучших гонщиков в истории Формулы-1 — Макса [Ферстаппена]. Так что да, я думаю, он отлично справлялся со своей ролью. Очевидно, что он известен как довольно жёсткий руководитель, но он был очень добр ко мне, и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Марти издание RacingNews365.