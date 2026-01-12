Скидки
Швейцарский экипаж «Нивы» на «Дакаре»-2026 рассказал об успехе в поисках генератора

Немецкий гонщик Марсель Адельман, представляющий швейцарский экипаж команды Oasis Rally Team и выступающий на машине Lada Niva на «Дакаре»-2026, рассказал, что эпопея с поиском запасного генератора успешно завершена.

«Это драматическая история. Мы всё-таки нашли генератор в Эр-Рияде. Наша команда вышла на его поиски, и спустя кучу часов смогли его отыскать. И это хорошо, ведь теперь у нас есть запасной [генератор] в багажнике. Потом мы проехали этот огромный этап вчера — примерно 950 км. Машина шла просто отлично, были только большие пр… прошу прощения, небольшие проблемы с реле стартера, которое умерло, мы его заменили, и дальше всё было в порядке. Показали хороший темп, машина была очень стабильной.

Сегодня снова около 650 км, и всё так же — абсолютно никаких проблем. Всё хорошо, мы очень уверенно смотрим на оставшуюся часть «Дакара», — приводит слова Адельмана телеграм-канал Cross-Country Rally.

