«Чтобы хейтеры могли высказаться». Тиктум раскритиковал СМИ и фанатов

26-летний британский гонщик Дэниел Тиктум грубо высказался в адрес фанатов и СМИ после того, как опубликовали его цитату о пилотах Формулы-Е.

«Просто кучка придурков, дружок. Если честно, они участвуют в гонках, как раздражённые дети, это патетично. А директор гонок просто никого не наказывает. С меня хватит. Это не категория талантов», — приводит слова Тиктума издание Autosport в социальных сетях.

«Так много людей, застрявших в прошлом. Это безумие. Мне было 15, когда меня забанили . Я облажался и сожалею об этом. Это было неправильно. С тех пор прошло 11 лет, почти половина моей жизни. Да, иногда я формулирую мысли не лучшим образом. Эта цитата немного выбивается из контекста, но все они созданы для того, чтобы вы, хейтеры, могли высказаться. Это сработало. Главная проблема сейчас — отсутствие наказаний, и я единственный, у кого хватает смелости публично оспаривать это.

Я пытаюсь сделать спорт лучше для зрителей и участников. Большинство из вас даже не смотрят Формулу-Е или гонки, а просто сидят и ждут очередного неоднозначного момента с Дэном Тиктумом, чтобы нажать кнопку «сохранить» в папку «помню, как Дэн Тиктум специально врезался в кого-то» на вашем ноутбуке HP 2010 года выпуска. Пилоты на стартовой решётке чрезвычайно талантливы. Цитата была конкретно о гонках, и я имею в виду, что там слишком много экономии энергии, а значит, слишком много стратегии, что, в свою очередь, делает все слишком зависимым от удачи, а не от таланта.

Просто чтобы прояснить ситуацию. Я долгое время избегал неприятностей и делал много хорошего для других людей, но вы все молчите, когда это происходит. В любом случае слишком много энергии тратится на неудачников. Я просто поеду на своем Ford GT и буду наслаждаться исландскими куриными котлетами, которые только что приготовила для меня моя мама», — написал Тиктум в комментариях под новостью в социальных сетях, а затем удалил своё сообщение.