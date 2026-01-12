Скидки
На «Дакаре» столкнулись претенденты на победу в зачёте грузовиков

Во время восьмого этапа ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии, между двумя претендентами на победу — 36-летним чехом Мартином Мациком (MM Technology) и его 46-летним соотечественником Алешем Лопрайсом (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) — произошла авария на одном из участков трассы.

«Сегодня мы хотели атаковать, но день превратился в выживание, потому что в дюнах в нас врезался грузовик Мартина Мацика. Сильный удар пришёлся в задний мост. Надстройка кузова была разрушена. Нам пришлось менять колесо, останавливаться, чтобы отремонтировать надстройку и закрепить все элементы, которые начали отваливаться. Мы потеряли много времени и просто должны были доехать до финиша. Поэтому мы очень рады, что вообще смогли закончить этап. Речь шла уже не о гонке, а о выживании. Из‑за этого удара мы потеряли сегодня шанс атаковать и надеемся на более удачные дни», — приводит слова Лопрайса телеграм-канал Cross-Country Rally.

Жерар де Рой сообщил, что Алеш не смог взять дюну, из-за чего стал откатываться назад и подставился под взбирающегося Лопрайса.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после восьми этапов:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport/MM Technology) — 37:48:31.
2. Вайдотас Жала (Iveco) +38:33.
3. Мартин Мацик (MM Technology) +1:00:58.
4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +34:16.
5. Кай Хузинк (Renault) +2:33:416.

Комментарии
