Фото: Лоусон и Линдблад представили мерч «Рейсинг Буллз» на сезон-2026

Пресс-служба команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» опубликовала фотографию мерча, который будут использовать гонщики и сотрудники коллектива в сезоне-2026, доступного также для покупки фанатами.

Фото: redbullshop.com

Форма создана совместно с крупным спонсором «Рейсинг Буллз» Hugo и, как отмечается в пресс-релизе, отражает философию дизайна болида — смелого, аэродинамичного и целенаправленного. Вдохновлённая современной уличной одеждой функциональная форма выполнена в синих тонах с белыми вставками и чёткими плавными линиями, что создаёт неповторимый образ как на трассе, так и за её пределами. В полную коллекцию входят футболка, рубашка поло, толстовка, худи, куртка, кепка New Era и вязаные вещи, а также футболка с длинным рукавом и балаклава.

«Презентация экипировки этого года, в которой приняли участие молодые дизайнеры, стала напоминанием о том, насколько мощным может быть этот вид спорта в плане поддержки будущих поколений как в автоспорте, так и за его пределами. Дизайн соответствует нашему фирменному стилю, и я с нетерпением жду возможности надеть эту экипировку на трассе в начале нового захватывающего сезона», — сказал Лиам Лоусон.