«Влетели прямо в них». Мацик и штурман прокомментировали аварию с Лопрайсом на «Дакаре»

36-летний чех Мартин Мацик (MM Technology) и его штурман Франтишек Томашек прокомментировали аварию с Алешем Лопрайсом (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) на восьмом этапе «Дакара»-2026.

«К восьмому этапу, я, честно говоря, думал, что с нами уже случилось всё, что только могло, но, как оказалось, это было не так. Прежде всего хочу сказать, что это был очень красивый спецучасток. Мы проехали его без лобового стекла и без переднего капота. У нас была авария, к сожалению, примерно… не знаю, на 80-м километре дюн. За 350 км до финиша.

Мы ехали, и сразу за одной дюной оказался один из грузовиков впереди, Tatra, который остановился за гребнем. Мы шли «паровозиком»: Митчел, Tatra и мы. Он остановился где‑то за дюной в похожем на кратер месте, я потом с ними разговаривал. Мы его вообще не увидели. Выскочили на гребень, и тут Дейв просто заорал: «Удар!» Мы уже смотрели только по онборду, обзор ограничен, и мы их просто не увидели. Мы влетели прямо в них, так что сделать мы ничего не успели.

Да, у нас была авария. Мы всё более‑менее собрали обратно и потеряли много времени. Я, как всегда, умудряюсь терять время, но как‑то дотянули до финиша. Как я уже говорил, кроме этого инцидента, этап был просто потрясающим, однако теперь нам нужно всё заново собирать. Мы без переднего стекла, песок везде, и на длинной дистанции это оборачивается серьёзной потерей времени. Посмотрим, как это всё будет выглядеть дальше.

Так что чиним грузовик и едем дальше. Борьба ещё не окончена, даже если мы уже потеряли много времени — это часть «Дакара». Продолжаем, поедем всё перепроверять; главное, что все в порядке и никто не пострадал. Берегите себя, и спасибо, что болеете за нас», — приводит слова Мацика и Томашека телеграм-канал Cross-Country Rally.