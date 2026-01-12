Несколько команд, среди которых и топ-конюшня, могут не успеть подготовиться к тестам Ф-1

Несколько команд Формулы-1, среди которых один топовый коллектив, могут не успеть подготовиться к тестам в Барселоне, которые пройдут с 26 по 30 января, сообщили в итальянской редакции Motorsport.

«В паддоке циркулируют слухи, что не все 11 команд, заявленных на сезон-2026, фактически будут на испанской трассе 26 января. Некоторые запланировали начать активность, как только загорится зелёный свет на пит-лейне, в надежде, что у них не появится серьёзных проблем, и завершить сессию уже через три дня, чтобы дать механикам и инженерам больше времени на проверку данных и утверждение доработок для Сахира.

У других будут гибкие рабочие планы, чтобы использовать день простоя для спокойного проведения возможного ремонта или внесения необходимых корректировок, которые потребуются по результатам работы на трассе. Однако возможно, что некоторые решат прибыть в Барселону, когда другие уже начнут тесты. Есть команды, которые построили графики так, чтобы максимально отсрочить утверждение некоторых решений и дебютировать с конфигурацией, не слишком базовой, чтобы собрать значимые данные для развития, а не ограничиваться только функциональной проверкой различных систем.

И, конечно, есть те, кто откровенно отстаёт от собственных графиков и появится не в первый день, потому что их машина не будет готова к выезду из-за отсутствия некоторых деталей, не изготовленных вовремя. Шёпотом говорят, что, возможно, две команды опоздают и среди них может быть даже топ-команда. Понятно, что ничего скандального: каждая команда может использовать доступное время по своему усмотрению, выбирая возможность больше работать на базе», — говорится в статье.

При этом отмечается, что никакой катастрофы в возможных задержках может и не быть — некоторые осознанно могли пойти на риск ради возможности максимально долго работать над разработкой болида.