Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Несколько команд, среди которых и топ-конюшня, могут не успеть подготовиться к тестам Ф-1

Несколько команд, среди которых и топ-конюшня, могут не успеть подготовиться к тестам Ф-1
Комментарии

Несколько команд Формулы-1, среди которых один топовый коллектив, могут не успеть подготовиться к тестам в Барселоне, которые пройдут с 26 по 30 января, сообщили в итальянской редакции Motorsport.

«В паддоке циркулируют слухи, что не все 11 команд, заявленных на сезон-2026, фактически будут на испанской трассе 26 января. Некоторые запланировали начать активность, как только загорится зелёный свет на пит-лейне, в надежде, что у них не появится серьёзных проблем, и завершить сессию уже через три дня, чтобы дать механикам и инженерам больше времени на проверку данных и утверждение доработок для Сахира.

У других будут гибкие рабочие планы, чтобы использовать день простоя для спокойного проведения возможного ремонта или внесения необходимых корректировок, которые потребуются по результатам работы на трассе. Однако возможно, что некоторые решат прибыть в Барселону, когда другие уже начнут тесты. Есть команды, которые построили графики так, чтобы максимально отсрочить утверждение некоторых решений и дебютировать с конфигурацией, не слишком базовой, чтобы собрать значимые данные для развития, а не ограничиваться только функциональной проверкой различных систем.

И, конечно, есть те, кто откровенно отстаёт от собственных графиков и появится не в первый день, потому что их машина не будет готова к выезду из-за отсутствия некоторых деталей, не изготовленных вовремя. Шёпотом говорят, что, возможно, две команды опоздают и среди них может быть даже топ-команда. Понятно, что ничего скандального: каждая команда может использовать доступное время по своему усмотрению, выбирая возможность больше работать на базе», — говорится в статье.

При этом отмечается, что никакой катастрофы в возможных задержках может и не быть — некоторые осознанно могли пойти на риск ради возможности максимально долго работать над разработкой болида.

Материалы по теме
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android