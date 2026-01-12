Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новичок «Рейсинг Буллз» Линдблад высказался о приближающемся сезоне-2026 Ф-1

Новичок «Рейсинг Буллз» Линдблад высказался о приближающемся сезоне-2026 Ф-1
Комментарии

18-летний британо-индийский гонщик Арвид Линдблад, выступающий за команду Формулы-1 «Рейсинг Буллз», отреагировал на презентацию формы своего коллектива в преддверии приближающегося сезона-2026.

«Презентация новой командной экипировки означает, что сезон уже не за горами, и это особенно волнительно, ведь это будет мой первый год в Формуле-1. Мне было очень приятно работать с людьми, которые действительно разделяют ценности команды, и здорово быть частью чего-то, что соответствует её духу», — приводит слова Линдблада пресс-служба команды.

Сезон-2025 Арвид провёл в Формуле-2 в составе «Кампоса», заработав 134 очка и заняв шестое место по итогам чемпионата.

Материалы по теме
«Неогранённый алмаз, как и Хаджар». Директор «Рейсинг Буллз» — об Арвиде Линдбладе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android