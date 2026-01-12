Новичок «Рейсинг Буллз» Линдблад высказался о приближающемся сезоне-2026 Ф-1

18-летний британо-индийский гонщик Арвид Линдблад, выступающий за команду Формулы-1 «Рейсинг Буллз», отреагировал на презентацию формы своего коллектива в преддверии приближающегося сезона-2026.

«Презентация новой командной экипировки означает, что сезон уже не за горами, и это особенно волнительно, ведь это будет мой первый год в Формуле-1. Мне было очень приятно работать с людьми, которые действительно разделяют ценности команды, и здорово быть частью чего-то, что соответствует её духу», — приводит слова Линдблада пресс-служба команды.

Сезон-2025 Арвид провёл в Формуле-2 в составе «Кампоса», заработав 134 очка и заняв шестое место по итогам чемпионата.