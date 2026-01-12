Зак Браун обратился к поклонникам «Макларена»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун обратился к поклонникам коллектива Формулы-1.

«Дорогие поклонники «папайи», с началом первых недель 2026 года и вступлением в захватывающую новую эру Формулы-1 я хотел бы обратиться напрямую к вам — нашей невероятной «папайя»-семье по всему миру. В течение зимнего перерыва я выделил время, чтобы осмыслить по-настоящему знаковый сезон для «Макларена». Я безмерно горжусь тем, что руковожу этой легендарной командой, и то, чего мы достигли вместе в 2025 году, является историческим.

Вместе, лишь в девятый раз за нашу славную историю и впервые с 1998 года, мы завоевали чемпионские титулы как в личном, так и в командном зачёте Формулы-1. С момента нашего последнего титула в личном зачёте прошло долгих 17 лет, так что это действительно ключевая веха в нашем непрерывном стремлении к победам. Поэтому в первую очередь я хочу поздравить всю команду «Макларен» и многих людей, которые отдают все силы для достижения этих результатов, — вы проделали потрясающую работу. Такие моменты и есть то, ради чего мы участвуем в гонках, они останутся с нами навсегда.

В течение сезона из 24 этапов и в таком конкурентном спорте, как наш, динамика закономерно колеблется. Однако цифры Ландо и Оскара говорят сами за себя: по семь побед у каждого и в сумме 13 поулов: семь – у Ландо, шесть – у Оскара. Вместе они лидировали более чем на половине пройденных за сезон кругов (825) и поднялись на подиум 34 раза. Они набрали впечатляющие 833 очка, а разрыв между ними по итогам сезона составил лишь 13 очков. Было абсолютной привилегией наблюдать за их эволюцией как гонщиков — за их командной работой, способностью адаптироваться и учиться, а также за их безусловной скоростью.

Этот успех стал результатом совместных усилий всех наших выдающихся сотрудников — как на трассе, так и в каждом подразделении на фабрике «Макларена» под руководством Андреа Стеллы и нашей блестящей команды. За каждой победой, каждым подиумом и каждым очком стоят сотни людей, которые неустанно трудятся над проектированием, созданием и сборкой наших машин, тестируют их в аэродинамической трубе и на симуляторе, принимают решающие решения под огромным давлением — будь то на пит-уолле или на фабрике в центре управления миссией», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.