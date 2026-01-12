«Переполнен природным талантом». Зак Браун — о Ландо Норрисе

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о чемпионе Формулы-1 и своём пилоте Ландо Норрисе.

«Оскар и Ландо поднимали друг друга на новые высоты — они были яростными соперниками, однако всегда боролись в правильном духе. Это было напряжённо, драматично и порой нервировало. Но то, что эти два невероятных таланта оба имели возможность оспорить титул в последней гонке, говорит само за себя о том, как мы подходим к гонкам в «Макларене». Эта культура и свобода бороться с напарником по команде с уважением и честностью глубоко заложены в ДНК «Макларена». За кулисами была проделана огромная работа, чтобы у обоих гонщиков оказались равные шансы перед финальной гонкой, и по тому, как они повели себя после финиша в Абу-Даби, видно, насколько они взаимно уважают друг друга.

Я хочу поздравить Ландо с тем, что он стал 35-м гонщиком, осуществившим заветную мечту — стать чемпионом мира Формулы-1, и восьмым, сделавшим это в составе «Макларена». Он встал в один ряд с выдающейся группой легенд, включая Эмерсона Фиттипальди, Джеймса Ханта, Ники Лауду, Алена Проста, Айртона Сенну, Мику Хаккинена и Льюиса Хэмилтона.

Ландо впервые присоединился к нам в качестве тест-пилота в 2017 году — тогда ему было всего 17 лет, он был неопытен, однако переполнен природным талантом, и мы на 100% верили в его потенциал. Он рос вместе с «Маклареном», дебютировав на постоянной основе два года спустя, и, начиная с Гран-при Катара — 2025, провёл за «Макларен» больше стартов в Гран-при Формулы-1, чем любой другой гонщик в истории. Было фантастически наблюдать за его эволюцией как пилота, и, когда он пересёк финишную черту третьим в Абу-Даби, это был эмоциональный момент для всех нас, который мы никогда не забудем», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.