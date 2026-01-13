Скидки
Браун — о Пиастри: управляет машиной с опытом и мастерством, не соответствующими его годам

Браун — о Пиастри: управляет машиной с опытом и мастерством, не соответствующими его годам
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о пилоте британского коллектива в Формуле-1 Оскаре Пиастри.

«Оскар также заслуживает огромного признания. Он провёл невероятный сезон. Легко забыть, что на данный момент он отъездил всего три сезона в Формуле-1 — он управляет машиной с опытом и мастерством, не соответствующими его годам, и ведёт себя с высочайшим профессионализмом и уважением. Мы знали, что заполучили звезду с момента его прихода, и было удовольствием наблюдать, как он за столь короткое время превратился в претендента на титул. Я не сомневаюсь, что его звезда будет продолжать восходить в ближайшие годы, и я хочу поблагодарить его за решающую роль в завоевании нашего второго подряд Кубка конструкторов под огнями Сингапура, когда до конца сезона оставалось шесть этапов», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.

«Переполнен природным талантом». Зак Браун — о Ландо Норрисе
