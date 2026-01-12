«Был очень зол после этого». Роуленд — о подиуме на этапе Формулы-Е в Мексике

33-летний британский гонщик и чемпион Формулы-Е Оливер Роуленд из команды «Ниссан» высказался о сезоне-2025/2026 электрической серии после этапа в Мексике, где занял третье место.

«Да, мне повезло, что я остался на трассе. Честно говоря, я был очень зол после этого. Но нам удалось [прийти в себя]. Полная нейтрализация действовала достаточное количество времени, что было хорошо для меня, потому что мне нужно было успокоиться. Где бы я закончил, если бы не нейтрализация? Может быть, просто не попал бы в топ-10.

Титул в этом сезоне? Думаю, буду в числе претендентов, однако пока рано об этом говорить. Давайте подождём, пока всё немного устаканится. Так что я просто думаю, что нужно быть на высоте каждые выходные. Нельзя позволять себе ошибок. В субботу утром мы были недостаточно хороши. Нам нужно немного улучшить квалификационный темп, также немного — гоночный, и немного непосредственно в том, как мы всё делаем. Да, нам просто нужно быть чуть более собранными», — приводит слова Роуленда RacingNews365.