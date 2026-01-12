NASCAR объявила новый формат чемпионата. Он будет действовать уже в сезоне-2026

Национальная ассоциация гонок сток-каров (NASCAR) объявила об изменении формата чемпионата в 2026 году. Вместо системы плей-офф, которая состояла из четырёх раундов на выбывание и использовалась с 2014 года, организаторы вернулись к концепции «Чейза» (The Chase, «Погоня» — англ.), применявшейся с 2004 по 2013 год, однако она претерпела некоторые изменения.

Регулярный сезон NASCAR Cup Series по-прежнему будет состоять из 26 гонок, а заключительные 10 этапов составят финальную часть чемпионата. Однако теперь все участники «Чейза» смогут бороться за чемпионство до последней гонки сезона, а обладатель титула будет определяться по сумме очков в 10 заключительных этапах.

В отличие от «Чейза», который использовался ранее, в финальную часть будут проходить 16 лучших пилотов регулярного сезона. При этом состав финалистов станет определяться по числу набранных очков, независимо от числа побед. Однако победитель заезда будет получать 55 баллов, а не 40, как это было в последние годы.

По окончании регулярного сезона участники «Чейза» получат дополнительные очки — в зависимости от места в турнирной таблице. Так, победитель регулярного сезона начнёт «Чейз» с 2100 баллами, занявший второе место — с 2075, занявший третью позицию — с 2065.

Решение об изменении формата чемпионата принято на фоне критики действовавшей ранее системы плей-офф, согласно которой обладатель титула определялся в финальной гонке, независимо от результатов предыдущих заездов. Так, в сообщении NASCAR прямо указано, что поводом к пересмотру формата послужили поражения Денни Хэмлина и Коннора Зилича в финалах первого и второго дивизионов соответственно.

Сезон NASCAR Cup Series 2026 года стартует внезачётной гонкой Cook Out Clash 1 февраля, а первый этап регулярного сезона — «500 миль Дейтоны» — состоится 15 февраля. Одной из новинок сезона-2026 станет гонка на территории действующей военно-морской базы «Коронадо» в городе Сан-Диего.