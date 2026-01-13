Директор «Макларена»: дух «папайи» распространяется далеко за пределы Формулы-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался об итогах сезона-2025.

«Наши соперники тоже заслуживают признания. «Ред булл» и Макс Ферстаппен преследовали нас до самого финального этапа. В последний год перед серьёзным изменением правил конкуренция была ожесточённее, чем когда-либо, но мы наслаждались борьбой. На пути были сложные моменты, и мы определённо совершали ошибки, которые играли на руку нашим соперникам, и это важно признать. Но мы с ними оперативно справлялись, и они послужили ценными уроками, сделавшими нас сильнее как команду.

Мы — гонщики и находимся в этом спорте достаточно долго, чтобы понимать, что дерьмо случается. Это часть игры, поэтому здесь важно то, как мы реагируем в таких ситуациях, чтобы двигаться вперёд. Когда мы ошибаемся, то берём на себя ответственность. Мы решаем сложные ситуации прямо, открыто и конструктивно, чтобы продолжать развивать более сплочёнными и сильными.

Уроки, которые мы извлекли в прошлом году, а их было много, являются частью нашего постоянного развития как команды и, несомненно, позволят нам лучше подготовиться. Мы относительно молодая команда, но учимся быстро и возвращаемся полными энергией и целеустремлённостью. Чемпионства завоёвываются тем, как команды реагируют под давлением, и я горжусь тем, как мы справлялись с более сложными моментами.

Этот дух «папайи» распространяется далеко за пределы Формулы-1. Во всех наших гоночных сериях этот год был временем амбиций, роста и достижения важных вех», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.