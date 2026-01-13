Расписание презентаций команд Формулы-1 перед сезоном-2026

26 января начнутся зимние тесты Формулы-1, которые дадут старт сезону-2026 в «Королевских гонках». С 15 января команды станут проводить презентации своих болидов и ливрей, с расписанием которых «Чемпионат» и предлагает ознакомиться.
Расписание презентаций команд Формулы-1:
15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
В ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Зимние тесты пройдут с 26 по 30 января в Барселоне.