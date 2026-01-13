В Италии возродили легендарный спорткар Honda NSX

Итальянская компания Italdesign представила спорткар Honda NSX Tribute, созданный в партнёрстве с японской маркой в честь легендарного автомобиля, выпуск которого прекратился в 2022 году.

«Honda NSX была смелой моделью, настоящим прорывом в сегменте суперкаров, автомобилем, который из новаторской концепции превратился в спортивную икону, — отметил глава отдела дизайна Italdesign Хоакин Гарсия. — У Italdesign есть необходимый опыт, чтобы воплощать смелые идеи в реальность, и этот автомобиль не исключение. Это не рестомод, а стремление объединить память и инновации, передовые технологии и мастерство ручной работы в модели, сохраняющей оригинальную гоночную ДНК и вместе с тем обладающую итальянским характером и современными инженерными решениями».

Honda NSX Tribute от Italdesign Фото: Italdesign

В Italdesign не раскрывают технические подробности машины, однако, как отмечает Top Gear, автомобиль оснащён тем же двигателем, что и Honda NSX второго поколения: 3,5-литровым твин-турбо V6 с двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки — 427 кВт (581 л. с.).

Отмечается, что в интерьере машины расположены небольшие шильдики в виде шлема Айртона Сенны и номера 12, под которым бразилец выступал в Формуле-1 в 1988 году, когда впервые стал чемпионом мира. Эти элементы — дань уважения гонщику, который участвовал в разработке оригинальной Honda NSX.

Интерьер Honda NSX Tribute Фото: Italdesign

Honda NSX — самый известный спорткар японской марки. Впервые автомобиль был представлен публике в 1989-м и выпускался с 1991 по 2006 годы. Второе поколение NSX дебютировало в 2014-м и выпускалось вплоть до 2022-го.

