La Gazzetta dello Sport указало ключевые отличия болида «Феррари» 2026 года от SF-25

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport рассказало о ключевых направлениях работы «Феррари» над новой машиной SF-26. По информации источника, команда намерена устранить системные проблемы последних сезонов, связанные с работой шин и нехваткой стабильного сцепления в сложных условиях.

«Основная цель — исправить наиболее очевидные слабости, которые неизменно проявлялись в последние годы: трудности с правильной работой шин и хроническую нехватку сцепления в критических условиях. Суть изменений заключается в динамике автомобиля — области, в которой Серра обладает большим опытом. Ключевым элементом изменений станет глубокая переработка подвески, призванная обеспечить более стабильную и предсказуемую механическую платформу по сравнению с SF-25. В частности, предусмотрен отказ от схемы с тянущей тягой в пользу конструкции с толкающей тягой на обеих осях. Этот технический выбор должен вернуть пилотам предсказуемую и стабильную машину, которая не теряет эффективности и не становится неуправляемой при изменении уровня сцепления.

Леклер и Хэмилтон неоднократно подчёркивали: «Феррари» нужна машина, которая понятно реагирует и не теряет эффективности при изменении уровня сцепления. Новая машина также должна соответствовать регламенту: болиды станут короче (колёсная база уменьшится на 200 мм), уже и легче на 30 кг. Аэродинамика также будет переработана с учётом отказа от вентури-каналов в днище и появления активных крыльев. Особое внимание уделят и охлаждению: новая силовая установка получит втрое больший электрический вклад, что потребует более крупных и продвинутых воздухозаборников для охлаждения батарей», — говорится в материале издания.

