«Что, чёрт возьми, я здесь делаю?» Хаджар рассказал о реакции на переход в «Ред Булл»

Новичок «Ред Булл» француз Исак Хаджар признался, что ему нелегко справляться с давлением в связи с переходом в австрийскую команду.

«Бывает, что я осознаю происходящее и готов к вызову, но иногда я думаю: «Что, чёрт возьми, я здесь делаю?» Это всё очень далеко от моих дней в картине. Я задумываюсь: «Почему я? Почему меня выбрали?»

Это очень круто. Мне всего 21 год. Я начал гоняться на машинах с открытыми колёсами в 2019 году и теперь стану напарником лучшего гонщика на решётке. Это огромная, огромная привилегия», — приводит слова Хаджара издание Motorsport.

