Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Вот в чём разница». Исак Хаджар высказался о преимуществах Макса Ферстаппена

«Вот в чём разница». Исак Хаджар высказался о преимуществах Макса Ферстаппена
Комментарии

Новый пилот «Ред Булл» Исак Хаджар поделился мнением о своём товарище по команде, четырёхкратном чемпионе Формулы 1 Максе Ферстаппене. Хаджар отметил, что опыт и способности нидерландца делают его уникальным гонщиком.

«Как только Ферстаппен садится в машину, сразу замечаешь сочетание его природного таланта и того, что за 11 лет в Формуле 1 он накопил огромный опыт. Когда он за рулём, создаётся ощущение, что он ведёт болид Формулы 1 будто карт, — вот в чём разница», — сказал Хаджар на канале Oracle Red Bull Racing в YouTube.

Ранее Хаджар рассказал о реакции на переход в «Ред Булл».

Материалы по теме
«Что, чёрт возьми, я здесь делаю?» Хаджар рассказал о реакции на переход в «Ред Булл»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android