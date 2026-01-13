Скидки
Албон: 2025 год стал моим лучшим сезоном

Албон: 2025 год стал моим лучшим сезоном
Пилот «Уильямса» британец Алекс Албон считает, что минувший сезон стал лучшим в его карьере.

«Я бы сказал, что этот год стал моим лучшим сезоном, во многих отношениях. Очевидно, большая часть результата принадлежит машине. Я уже говорил об этом, мой подход не сильно изменился, но то, что сделали ребята на заводе, стало огромным шагом.

Я в этой команде уже четыре года, и это, очевидно, самый большой шаг за это время. Было здорово соревноваться с лучшими командами на выборочных трассах. Конец года не получился идеальным, но в целом темп был высоким», — приводит слова Албона издание Motorsport Week.

