Экс-пилот Формулы-1 Антонио Пиццония арестован в Техасе

Бывший пилот Формулы-1 Антонио Пиццония был арестован и обвинён в нападении в штате Техас (США). Как информирует издание Veja, инцидент произошёл, когда бразилец наблюдал за гонкой своего сына в серии Superkarts! USA Winter Series 2026. Пиццония был задержан и заключён под стражу в субботу вечером, 10 января.

По данным издания, конфликт начался после разногласий между сыном Пиццонии и отцом одного из других участников. При попытке вмешаться в перепалку бывший пилот Формулы-1, как сообщается, применил физическую силу, нанеся удар кулаком и ногой в прыжке другому взрослому. Пиццония был арестован по обвинению в нанесении телесных повреждений, что, согласно местному законодательству, может повлечь за собой до одного года лишения свободы и штраф в размере $ 4 тыс. Впоследствии за бывшего гонщика был внесён залог.

