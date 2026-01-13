Скидки
Нико Росберг привлёк $ 100 млн для своего венчурного фонда — Bloomberg

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг собрал $ 100 млн для своего венчурного фонда Rosberg Ventures. Об этом информирует Bloomberg. После закрытия третьего раунда инвестиций в январе общий объём активов фонда достиг $ 200 млн, что делает его одним из крупнейших технологических фондов, основанных бывшими спортсменами.

Rosberg Ventures инвестирует в стартапы небольшими суммами — от $ 2 млн до $ 5 млн за проект — и выступает партнёром известных венчурных фондов. Среди проектов, получивших поддержку фонда, — платформа аналитики данных ClickHouse и разработчик глобального API для мгновенных банковских переводов Ivy.

С момента ухода из Формулы 1 в 2016 году Росберг лично финансировал стартапы и активно использует свой статус для налаживания контактов с инвесторами и предпринимателями, в том числе на этапах Гран-при.

