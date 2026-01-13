Скидки
Джек Дуэн покинул «Альпин»

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила о прекращении сотрудничества с австралийским пилотом Джеком Дуэном.

«Команда Формулы-1 «Альпин» подтверждает достижение взаимного соглашения с Джеком Дуэном о прекращении его работы в команде в сезоне-2026 и даёт ему возможность воспользоваться другими карьерными возможностями.

Джек стал первым членом Академии, получившим место в команде, когда дебютировал на Гран-при Абу-Даби 2024 года. Команда хотела бы поблагодарить Джека за его преданность и профессионализм на протяжении последних четырёх лет и желает ему, как на трассе, так и за её пределами, всего наилучшего», — говорится в заявлении команды.

