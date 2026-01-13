Сандерс вернул лидерство после девятого этапа в зачёте мотоциклов на «Дакаре»

Завершается девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал испанец Тоша Шарейна («Хонда»). Второй результат показал австралиец Дэниел Сандерс («КТМ»), а третьим финишировал южноафриканец Майкл Доэрти («КТМ»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. Девятый этап:

1. Тоша Шарейна («Хонда») — 3:45:42.

2. Дэниел Сандерс («КТМ») +00:04:35.

3. Майкл Доэрти («КТМ») +00:04:50.

4. Рики Брабек («Хонда») +00:06:22.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +00:07:54.

6. Адриен ван Беверен («Хонда») +00:10:10.

…9. Лусиано Бенавидес («КТМ») +11:50.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после девятого этапа:

1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 37:09:17.

2. Рики Брабек («Хонда») +00:06:24.

3. Лусиано Бенавидес («КТМ») +00:07:05.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +00:15:28.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +00:44:15.

