Авто Новости

Сандерс вернул лидерство после девятого этапа в зачёте мотоциклов на «Дакаре»

Комментарии

Завершается девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал испанец Тоша Шарейна («Хонда»). Второй результат показал австралиец Дэниел Сандерс («КТМ»), а третьим финишировал южноафриканец Майкл Доэрти («КТМ»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. Девятый этап:

1. Тоша Шарейна («Хонда») — 3:45:42.
2. Дэниел Сандерс («КТМ») +00:04:35.
3. Майкл Доэрти («КТМ») +00:04:50.
4. Рики Брабек («Хонда») +00:06:22.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +00:07:54.
6. Адриен ван Беверен («Хонда») +00:10:10.
…9. Лусиано Бенавидес («КТМ») +11:50.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после девятого этапа:

1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 37:09:17.
2. Рики Брабек («Хонда») +00:06:24.
3. Лусиано Бенавидес («КТМ») +00:07:05.
4. Тоша Шарейна («Хонда») +00:15:28.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +00:44:15.

После восьмого этапа «Дакара» Бенавидес возглавил общий зачёт мотоциклов, сместив Сандерса

Безногий штурман объяснил, как работает с протезами на «Дакаре»:

