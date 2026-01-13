Сандерс вернул лидерство после девятого этапа в зачёте мотоциклов на «Дакаре»

Завершается девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал испанец Тоша Шарейна («Хонда»). Второй результат показал австралиец Дэниел Сандерс («КТМ»), а третьим финишировал южноафриканец Майкл Доэрти («КТМ»).
«Дакар»-2026, мотоциклы. Девятый этап:
1. Тоша Шарейна («Хонда») — 3:45:42.
2. Дэниел Сандерс («КТМ») +00:04:35.
3. Майкл Доэрти («КТМ») +00:04:50.
4. Рики Брабек («Хонда») +00:06:22.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +00:07:54.
6. Адриен ван Беверен («Хонда») +00:10:10.
…9. Лусиано Бенавидес («КТМ») +11:50.
«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после девятого этапа:
1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 37:09:17.
2. Рики Брабек («Хонда») +00:06:24.
3. Лусиано Бенавидес («КТМ») +00:07:05.
4. Тоша Шарейна («Хонда») +00:15:28.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +00:44:15.
