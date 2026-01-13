Аль-Аттия потерял лидерство на «Дакаре», пропустив «Форды» Ромы и Сайнса-старшего

Завершается девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат на спецучастке показал Эрик Гочал из команды «Тойота».

«Дакар»-2026, внедорожники. Девятый этап:

1. Эрик Гочал («Тойота») 3:46:42;

2. Марек Гочал («Тойота») +7:45;

3. Тоби Прайс («Тойота») +11:36;

4. Брайан Барагванат («Сенчури») +11:58;

5. Гийом Де Мевиус («Мини») +14:03;

6. Кристина Гутьеррес («Дачия») +14:49;

7. Карлос Сайнс («Форд») +15:31;

8. Нани Рома («Форд») +15:36;

9. Лионель Бауд («Мини») +16:43;

10. Гаошанг Фэн («Джи-Джи Спорт») +18:05.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после девятого этапа:

1. Нани Рома («Форд») 36:44:01;

2. Карлос Сайнс («Форд») +0:57;

3. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +1:10;

4. Хенк Латеган («Тойота») +6:13;

5. Маттиас Экстрём («Форд») +11:19;

6. Себастьен Лёб («Дачия») +21:06;

7. Тоби Прайс («Тойота») +26:49;

8. Лукас Мораес («Дачия») +36:49;

9. Матьё Серрадори («Сенчури») +41:04;

10. Кристина Гутьеррес («Дачия») +49:22.