Аль-Аттия потерял лидерство на «Дакаре», пропустив «Форды» Ромы и Сайнса-старшего

Завершается девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат на спецучастке показал Эрик Гочал из команды «Тойота».
«Дакар»-2026, внедорожники. Девятый этап:
1. Эрик Гочал («Тойота») 3:46:42;
2. Марек Гочал («Тойота») +7:45;
3. Тоби Прайс («Тойота») +11:36;
4. Брайан Барагванат («Сенчури») +11:58;
5. Гийом Де Мевиус («Мини») +14:03;
6. Кристина Гутьеррес («Дачия») +14:49;
7. Карлос Сайнс («Форд») +15:31;
8. Нани Рома («Форд») +15:36;
9. Лионель Бауд («Мини») +16:43;
10. Гаошанг Фэн («Джи-Джи Спорт») +18:05.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после девятого этапа:
1. Нани Рома («Форд») 36:44:01;
2. Карлос Сайнс («Форд») +0:57;
3. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +1:10;
4. Хенк Латеган («Тойота») +6:13;
5. Маттиас Экстрём («Форд») +11:19;
6. Себастьен Лёб («Дачия») +21:06;
7. Тоби Прайс («Тойота») +26:49;
8. Лукас Мораес («Дачия») +36:49;
9. Матьё Серрадори («Сенчури») +41:04;
10. Кристина Гутьеррес («Дачия») +49:22.