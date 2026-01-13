Деймон Хилл предположил, за счёт чего Михаэль Шумахер стал семикратным чемпионом Ф-1

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл, обсуждая перспективы гонщика «Макларена» Ландо Норриса, вспомнил о Михаэле Шумахере. По мнению Хилла, пример Шумахера показывает, что постоянное стремление побеждать и не останавливаться на достигнутом может приводить к многочисленным чемпионским титулам.

«В каком-то смысле Ландо теперь сможет расслабиться. Вопрос лишь в том, насколько сильно у тебя развито стремление побеждать. Я всегда думал, что, когда Михаэль выигрывал один, два, три, четыре, пять титулов, ему будет достаточно, но он продолжал побеждать. Для некоторых это становится стимулом выигрывать ещё больше чемпионств», — сказал Хилл в подкасте Stay On Track.

