Экс-пилот Ф-1 Херберт назвал фаворита в сезоне-2026

Бывший гонщик Фомулы-1 британец Джонни Херберт назвал, по его мнению, фаворита в сезоне-2026.

«Я, вероятно, поставлю на «Мерседес», сейчас мне кажется, что всё складывается очень хорошо. Антонелли нужно улучшить стабильность, это, судя по всему, его слабость в настоящий момент.

Джордж проделал блестящую работу для команды. Убеждён, они будут на острие, борясь за победы в гонках и, возможно, в чемпионате. Знаете что, я поставлю на Джорджа», — сказал Херберт в подкасте Stay on Track.

Ранее бывший гонщик IndyCar, а ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф высказался о фаворитах в следующем сезоне Формулы-1.