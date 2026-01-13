Монтойя: если Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл», номером один он уже не будет

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о внутренней ситуации в команде «Ред Булл» и статусе Макса Ферстаппена.

«Это ужасно, потому что если ты, Серхио Перес, начинаешь ехать быстрее Макса, возникает проблема. И если ты едешь медленнее Макса — это тоже проблема. Ты проигрываешь в любом случае. Если ты быстрее Макса, они всё изменят, чтобы Макс смог ехать быстрее, а если ты медленнее, то тебя обвинят в том, что ты плохо справляешься. Так и есть. Именно поэтому, как мне кажется, Максу будет трудно перейти в другую команду. Если Макс захочет уйти в другой коллектив, когда у «Ред Булл» дела пойдут не очень — а это случится, — реальностью станет то, что он больше не будет номером один и не будет обладать таким статусом, как в «Ред Булл», где он делает всё, что хочет», — сказал Монтойя на канале AS Colombia в YouTube.

Ферстаппен вместе со своей дочерью Лили на отдыхе: