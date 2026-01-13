«Так делают великие». Херберт — о черте Хаджара, которая есть у Ферстаппена и Хэмилтона

Бывшие гонщики Формулы-1 Деймон Хилл и Джонни Херберт во время выступления в подкасте Stay On Track поделились мнением о новичке «Ред Булл» Исаке Хаджаре перед его дебютным сезоном в команде.

Хилл. Речь идёт о его личности. Командам нравится работать с такими людьми. Он не тихий и скромный, а выражает эмоции, не переходя границы. Некоторые его сообщения по радио были экспрессивными, но не ожидалось, что все их услышат.

Херберт. Но именно это и нужно. Пилот должен иногда ставить команду в ситуацию, когда ей приходится пересматривать стратегические решения. Великие гонщики всегда так делают — Макс делает это, Льюис делал это в лучшие годы.

Хилл. И это энтузиазм. Когда всё идёт хорошо, он показывает команде, как рад и взволнован, это заражает их. Они тоже получают удовольствие.

