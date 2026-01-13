Скидки
Действующий победитель «Дакара» в зачёте грузовиков потерял шансы сохранить титул

Действующий победитель «Дакара» в зачёте грузовиков потерял шансы сохранить титул
Комментарии

Завершается девятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, соревнования проходят в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал чешский пилот Алеш Лопрайс из команды Iveco. Второе время показал литовец Вайдотас Жала (Iveco). Третий результат у нидерландца Митчела ван ден Бринка (MM Technology/Iveco).

«Дакар»-2026, грузовики. Девятый этап:

1. Алеш Лопрайс (Iveco) — 4:26:43.
2. Вайдотас Жала (Iveco) +00:01:53.
3. Митчел ван ден Бринк (MM Technology/Iveco) +03:14.
4. Кай Хузинк (Renault) +11:51.
5. Герт Хузинк (Renault) +13:20.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после девяти этапов:

1. Митчел ван ден Бринк (MM Technology/Iveco) — 42:18:28.
2. Вайдотас Жала (Iveco) +00:37:12.
3. Алеш Лопрайс (Iveco) +00:57:44.
4. Кай Хузинк (Renault) +02:41:53.
5. Ронни де Грот (MM Technology/Iveco) +03:46:43.

Отметим, действующий победитель «Дакара» Мартин Мацик (MM Technology) потерял шансы сохранить титул. У спортсмена возникли технические проблемы, из-за чего он потерял несколько часов.

Комментарии
