Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: Ландо Норрис заслужил свой титул

Штайнер: Ландо Норрис заслужил свой титул
Комментарии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о титуле пилота «Макларена» Ландо Норриса в сезоне-2025.

«Не могу согласиться, что Норрису в команде симпатизировали больше, чем Пиастри. Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул. Он боролся до самого конца.

Многие, как и я, успели списать его со счетов в прошедшем сезоне, однако он продолжал сражение и сумел вернуться в борьбу за титул, благодаря чему в итоге и стал чемпионом. Ландо усвоил урок и сумел избежать ошибок, которые допускал в начале сезона», — приводит слова Гюнтера Штайнера RacingNews365.

Напомним, вторым по итогам сезона стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Норриса Оскар Пиастри.

Материалы по теме
Эра Ландо Норриса в Формуле-1? Нет, этого не будет
Эра Ландо Норриса в Формуле-1? Нет, этого не будет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android