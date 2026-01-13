Штайнер: Ландо Норрис заслужил свой титул

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о титуле пилота «Макларена» Ландо Норриса в сезоне-2025.

«Не могу согласиться, что Норрису в команде симпатизировали больше, чем Пиастри. Норрис в полной мере заслужил чемпионский титул. Он боролся до самого конца.

Многие, как и я, успели списать его со счетов в прошедшем сезоне, однако он продолжал сражение и сумел вернуться в борьбу за титул, благодаря чему в итоге и стал чемпионом. Ландо усвоил урок и сумел избежать ошибок, которые допускал в начале сезона», — приводит слова Гюнтера Штайнера RacingNews365.

Напомним, вторым по итогам сезона стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Норриса Оскар Пиастри.