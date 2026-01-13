«Кадиллак» показал ливрею для первого шейкдауна

Команда Формулы-1 «Кадиллак» представила специальную ливрею, которую будет использовать во время шейкдауна, который проведёт на трассе в Барселоне (Испания).

Фото: Cadillac F1 Team

Фото: Cadillac F1 Team

Фото: Cadillac F1 Team

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».