«Кадиллак» показал ливрею для первого шейкдауна

Команда Формулы-1 «Кадиллак» представила специальную ливрею, которую будет использовать во время шейкдауна, который проведёт на трассе в Барселоне (Испания).
Фото: Cadillac F1 Team
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».