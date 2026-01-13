Хилл: надеемся, что Ньюи смог построить ракету для «Астон Мартин»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил надежду, что «Астон Мартин» сможет бороться за титул в 2026 году.

«Мы все надеемся, что Эдриан Ньюи сумел найти лазейку в регламенте и построить для «Астон Мартин» ракету. Ожидания именно такие, что «Астон Мартин» и Ньюи удалось найти какое-то решение», — приводит слова Хилла FormulaPassion.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».