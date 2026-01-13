Скидки
Дерек Дэли: был бы рад, если бы Хэмилтон завершил карьеру

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэли высказался о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Вне всяких сомнений, Хэмилтон является величайшим пилотом Формулы-1 в истории. Считаю, что он смог превзойти Михаэля Шумахера. Однако ситуация для Хэмилтона улучшаться не будет. Это вопрос физиологии. В 40 с лишним лет ты не сможешь выступать так же хорошо, как в 18, 19 или 20 лет. Жаль, но это правда вопрос физиологии. Дело не в таланте или в том, насколько блестящим гонщиком ты был. Ключевое слово тут – был, в этом проблема.

Дни великой славы Хэмилтон в прошлом. И ситуация не станет лучше. Если Льюис не завершит карьеру, то тот, кто принял решение о приглашении Хэмилтона, в итоге может быть уволен.

Печально видеть семикратного чемпиона мира в таком положении, но лучше уже не станет. Хэмилтон не сможет снова стать чемпионом. Пора заканчивать эту маркетинговую кампанию. Я был бы рад, если бы Хэмилтон завершил карьеру и больше не забивал всем нам головы очередными вылетами по итогам первого сегмента квалификации, потому что это будет повторяться», — приводит слова Дэли RacingNews365.

