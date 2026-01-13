Ваулз высказался о трёхлетии с назначения в «Уильямс» и намекнул на ливрею болида

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о трёхлетии на этом посту.

«Сегодня утром мне сообщили, что прошло уже три года с момента объявления, что я присоединюсь к команде «Уильямс» в качестве руководителя коллектива. Какое же это было путешествие, лучшее ещё впереди. Впереди многие годы в синем цвете (тонкий, но уверен, ожидаемый намёк на будущую ливрею)», — написал в соцсетях Ваулз.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».