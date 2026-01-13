Ферстаппен ответил на вопрос, пропустил ли бы он напарника при борьбе за титул

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о командных приказах и «правилах папайи» в команде «Макларен».
«Пропустил бы я напарника, как это сделал Пиастри? Конечно, нет. Если вы сделаете это хотя бы раз без веских причин, вы продадите свою душу. Команда тогда сможет делать с вами всё, что захочет. И не будем забывать: Пиастри был в самом центре борьбы за титул», — приводит слова Макса Ферстаппена Blick.
Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2025 стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, Ферстаппен занял вторую строчку в личном зачёте. Оскар Пиастри по итогам сезона стал третьим.