Ферстаппен ответил на вопрос, пропустил ли бы он напарника при борьбе за титул

Ферстаппен ответил на вопрос, пропустил ли бы он напарника при борьбе за титул
Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о командных приказах и «правилах папайи» в команде «Макларен».

«Пропустил бы я напарника, как это сделал Пиастри? Конечно, нет. Если вы сделаете это хотя бы раз без веских причин, вы продадите свою душу. Команда тогда сможет делать с вами всё, что захочет. И не будем забывать: Пиастри был в самом центре борьбы за титул», — приводит слова Макса Ферстаппена Blick.

Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2025 стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, Ферстаппен занял вторую строчку в личном зачёте. Оскар Пиастри по итогам сезона стал третьим.

