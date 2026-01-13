Скидки
«Нет ничего важнее семьи и детей». Ферстаппен ответил, стремится ли он к семи титулам

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о сравнении себя и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Он был гонщиком, который неустанно работал и отдавал все силы. Для него важна была только победа, независимо от того, как она была достигнута. На трассе он был, как и я, полностью сосредоточен. Но дома заботился о своей семье и уделял им должное внимание.

Да, на трассе и в личной жизни я вижу параллели с Михаэлем Шумахером. Но после более чем 230 гонок моя цель, конечно же, не состоит в том, чтобы завоевать семь титулов чемпиона мира. Для меня нет ничего важнее моей семьи и детей», — приводит слова Макса Ферстаппена Blick.

