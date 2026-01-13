Отец Жюля Бьянки сообщил, что украденный последний карт сына был возвращён

Отец погибшего пилота Формулы-1 Жюля Бьянки Филипп Бьянки сообщил, что украденный первый карт его сына был найден.

Фото: из личного архива Филиппа Бьянки

«С огромной радостью подтверждаю, что карт Жюля найден! Это огромное облегчение для всей нашей семьи. Огромное спасибо всем, кто поделился информацией в социальных сетях, средствам массовой информации, которые передали эту информацию, жандармерии Бриньоля за их усилия. Спасибо от всего сердца всем, кто сделал это возможным.

Нам ещё предстоит найти несколько картов и мини-мотоцикл, но благодаря всем вам я очень надеюсь на это. Жюль навсегда!» — написал Филипп Бьянки на своей странице в социальных сетях.