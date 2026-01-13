Скидки
Ферстаппен: в 40 лет, возможно, буду руководить командой в другой серии

Ферстаппен: в 40 лет, возможно, буду руководить командой в другой серии
Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном завершении карьеры.

«Мне сейчас 28, и у меня контракт с «Ред Булл» до 2028 года. Я намерен его выполнить. На данный момент исключаю смену команды. Жаль, что в 2026 году рядом со мной не будет моего друга и наставника Хельмута Марко. Мне будет его не хватать.

В 40 лет меня не будет в Формуле-1? Можете не сомневаться. В 40 лет я, возможно, всё ещё буду стоять в боксах в качестве руководителя команды в другой серии», — приводит слова Макса Ферстаппена Blick.

Напомним, Ферстаппен является владельцем команды в категории GT.

